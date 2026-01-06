Нацбанк підняв курс злотого до рекордного рівня

Національний банк України (НБУ) встановив курс польського злотого до гривні на 7 січня 11,83 гривень, що на 8 копійок вище за курс 7 січня і є максимальним значенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс польського злотого на 7 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 11,8274 гривень за 1 злотий (+0,08 гривень порівняно з попереднім днем).
На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,61 гривні або на 16%.
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,38 гривень і продають по 11,81 гривень. Ці курси зросли порівняно з попереднім робочим днем на 2-4 копійки. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 2-9 копійок, а з 1 січня 2025 року (9,6-10,5 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 1,31-1,78 гривні.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ підвищив курс долара до гривні на 14 копійок. Офіційний курс на 7 січня 2026 року досяг рекордного значення - 42,5634 гривень за 1 долар (+0,14 грн).
Офіційний курс євро зріс до 49,7992 гривень за 1 євро (+0,29 грн).
На міжбанку курс долара в результаті торгів 5 січня зріс на 16-17 копійок - до 42,42-42,45 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 49,58-49,60 гривень (+0,01 і +0,02 порівняно з попереднім днем).
Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 6 січня був встановлений на рівні 11,74 гривень, що на 3 копійки нижче за курс попереднього дня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).