Нацбанк підняв курс злотого до рекордного рівня

Офіційний курс польського злотого на 7 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 11,8274 гривень за 1 злотий (+0,08 гривень порівняно з попереднім днем).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,61 гривні або на 16%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,38 гривень і продають по 11,81 гривень. Ці курси зросли порівняно з попереднім робочим днем на 2-4 копійки. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 2-9 копійок, а з 1 січня 2025 року (9,6-10,5 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 1,31-1,78 гривні.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.