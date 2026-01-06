Нацбанк поднял курс злотого до рекордного уровня

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс польского злотого к гривне на 7 января 11,83 гривен, что на 8 копеек выше курса 7 января и является максимальным значением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс польского злотого на 7 января 2026 года установлен на таком уровне: 11,8274 гривен за 1 злотый (+0,08 гривен по сравнению с предыдущим днем).
В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,61 гривны или на 16%.
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,38 гривен и продают по 11,81 гривен. Эти курсы выросли по сравнению с предыдущим рабочим днем на 2-4 копейки. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 2-9 копеек, а с 1 января 2025 года (9,6-10,5 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 1,31-1,78 гривни.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
НБУ повысил курс доллара к гривне на 14 копеек. Официальный курс на 7 января 2026 года достиг рекордного значения - 42,5634 гривен за 1 доллар (+0,14 грн).
Официальный курс евро вырос до 49,7992 гривен за 1 евро (+0,29 грн).
На межбанке курс доллара в результате торгов 5 января вырос на 16-17 копеек – до 42,42-42,45 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 49,58-49,60 гривен (+0,01 и +0,02 по сравнению с предыдущим днем).
Напомним, что официальный курс злотого на 6 января был установлен на уровне 11,74 гривен, что на 3 копейки нише курса предыдущего дня. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).