Офіційний курс долара оновив рекордне значення

Україна, Вівторок 06 січня 2026 16:38
UA EN RU
Офіційний курс долара оновив рекордне значення Фото: Офіційний курс долара зріс до найбільшого значення (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Офіційний курс долара на 7 січня був встановлений НБУ на рекордному значенні - 42,56 гривень, що на 14 копійок більше за курс 6 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

З 1 жовтня 2025 року офіційний курс зріс на 1,42 гривень.

Офіційний курс долара оновив рекордне значенняbank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,80 гривень за 1 євро (+0,29 грн).

Офіційний курс долара оновив рекордне значенняbank.gov.ua

На міжбанку курс долара в результаті торгів 5 січня зріс на 16-17 копійок - до 42,42-42,45 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 49,58-49,60 гривень (+0,01 і +0,02 порівняно з попереднім днем).

Офіційний курс долара оновив рекордне значенняudinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 5 січня збільшився на 16 копійок і становить 42,78 гривень, курс продажу євро зріс на 22 копійки та сягнув 50,19 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 42,22 і 49,50 гривень відповідно.

Нагадаємо, що на 6 січня Нацбанк підняв курс долара до попереднього рекордного значення - 42,42 гривень.

Курс продажу долара в обмінниках з 2 по 6 січня зріс на 25 копійок - з 42,53 до 42,78 гривень. Курс купівлі продемонстрував таку саму динаміку і досяг 6 січня - 42,22 гривень.

Офіційний курс долара відображає співвідношення попиту і пропозиції на цю валюту на внутрішньому ринку. Долар є курсоутворюючою валютою для України на сьогодні. курс інших валют визначають за їхньою вартістю по відношенню до долара.

Детальніше про те, як і чому змінювалися курси долара і євро в 2025 році і чого очікувати від курсу в 2026 році читайте вматеріалі "РБК-Україна" - "Яким буде курс долара в Україні у 2026 році та що загрожує гривні".

