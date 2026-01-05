Нацбанк трохи знизив курс злотого
Національний банк України (НБУ) встановив курс польського злотого до гривні на 6 січня 11,74 гривень, що на 3 копійки нижче за курс 5 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс польського злотого на 6 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 11,7428 гривень за 1 злотий (-0,03 гривні порівняно з попереднім днем).
На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,52 гривні або на 15%.
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,36 гривень і продають по 11,77 гривень. Ці курси знизилися порівняно з попереднім робочим днем на 5-9 копійок. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси продажу зменшився на 2 копійки, а з 1 січня 2025 року (9,6-10,5 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 1,27-1,76 гривні.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ підвищив курс долара до гривні на 13 копійок. Офіційний курс на 6 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 42,4208 гривень за 1 долар (+0,13 грн).
Офіційний курс євро знизився до 49,5136 гривень за 1 євро (-0,07 грн).
На міжбанку курс долара в результаті торгів 2 січня зріс на 7-13 копійок - до 42,25-42,29 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 49,56-49,59 гривень (+0,06 і +0,14 порівняно з попереднім днем).
Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 5 січня було встановлено на рівні 11,77 гривень, що на 6 копійок вище за курс попереднього дня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).