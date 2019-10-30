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Нацбанк немного снизил официальный курс евро

Новости » Финансы    30.10.2019 - 17:54
Нацбанк немного снизил официальный курс евро
Иллюстративное фото (Pіxabay)

Европейская валюта подешевела на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 10 копеек - до 27,75 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 31 октября установлен на таком уровне: 2775,9915 гривны за 100 евро (-10,3852 грн).

При этом курс евро на 30 октября составлял 2786,3767 гривны за 100 евро.

Нацбанк немного снизил официальный курс евро

Отметим, по итогам сегодняшних торгов на межбанке курс евро опустился на 13 копеек по сравнению с 29 ноября - до 27,74 гривен за евро. При этом на наличном рынке средний курс покупки евро составлял 27,47 (27,47 - 29 октября), продажи - 27,91 (27,93 - 29 октября) грн за евро.

Напомним, в Украине с 5 ноября отменяются ограничения по объему покупки валюты и банковских металлов. На сегодня украинцы могут купить валюту и банковские металлы на сумму, которая не превышает эквивалент 150 тыс. гривен в день. По оценкам Национального банка, эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок, так как большинство операций, в принципе, не превышают установленный регулятором показатель.

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