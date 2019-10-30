Нацбанк немного снизил официальный курс евро

Иллюстративное фото (Pіxabay)

Европейская валюта подешевела на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 10 копеек - до 27,75 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 31 октября установлен на таком уровне: 2775,9915 гривны за 100 евро (-10,3852 грн).

При этом курс евро на 30 октября составлял 2786,3767 гривны за 100 евро.

Отметим, по итогам сегодняшних торгов на межбанке курс евро опустился на 13 копеек по сравнению с 29 ноября - до 27,74 гривен за евро. При этом на наличном рынке средний курс покупки евро составлял 27,47 (27,47 - 29 октября), продажи - 27,91 (27,93 - 29 октября) грн за евро.

Напомним, в Украине с 5 ноября отменяются ограничения по объему покупки валюты и банковских металлов. На сегодня украинцы могут купить валюту и банковские металлы на сумму, которая не превышает эквивалент 150 тыс. гривен в день. По оценкам Национального банка, эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок, так как большинство операций, в принципе, не превышают установленный регулятором показатель.