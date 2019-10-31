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Банки Украины в 4,4 раза нарастили прибыль

Новости » Финансы     31.10.2019 - 16:19
Банки Украины в 4,4 раза нарастили прибыль
Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Прибыль банковской системы с начала 2019 выросла до 48,35 млрд гривен

С начала 2019 года платежеспособные банки получили 48,35 млрд гривен чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк.

Сообщается, что за девять месяцев доходы банков выросли на 28% до 184 млрд гривен, расходы - на 2% до 135,6 млрд гривен. Высокая динамика доходов обусловлена ростом чистых процентных и комиссионных доходов банков - на 18% до 59,5 млрд гривен и на 14% до 32,3 млрд гривен соответственно благодаря развитию потребительского кредитования и безналичных операций с населением.

Кроме того, высокие показатели сектора обусловлены существенным доходом от торговых операций госбанков, в частности от валютной переоценки. Положительный результат всех банков от переоценки и от операций купли-продажи составил 14,8 млрд гривен, за аналогичный период 2018 - имел отрицательное значение (-2,2 млрд гривен).

Объем отчислений банками в резервы сократился в 2,4 раза - с 19,9 млрд гривен за 9 месяцев 2018 до 8,3 млрд гривен за 9 месяцев 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что банки Украины установили новый рекорд по прибыли с начала 2019 года.

Ранее также стало известно, что ПриватБанк получил рекордную прибыль 27,4 млрд гривен за девять месяцев 2019 года.

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