НБУ и Минфин оценили риски для финансовой системы

Риски для стабильности финансовой системы Украины с конца 2018 года снизились. Об этом заявили участники первого в этом году заседания Совета по финансовой стабильности, сообщает пресс-служба Национального банка.

Как отметили в пресс-службе, поступления экспортной выручки и увеличение портфельных инвестиций нерезидентов в ОВГЗ способствуют умеренному укреплению гривны, банковская система также демонстрирует стабильную и прибыльную деятельность.

В то же время участники отметили, что в 2019 году рост экономики замедлится из-за ослабления внешнего спроса и необходимости придерживаться жесткой монетарной и фискальной политики, благодаря чему продлится снижение инфляции.

"Среди ключевых рисков - более стремительное замедление мирового экономического роста и темпов роста стран - торговых партнеров Украины, а также возможная неблагоприятная динамика на товарных рынках", - говорится в сообщении НБУ

Участники встречи подчеркнули важность сохранения текущей динамики сотрудничества с международными финансовыми организациями, своевременного выполнения взятых Украиной обязательств и получения запланированных траншей финансовой помощи Это необходимо для безболезненного прохождения периода пиковых выплат по внешнему долгу и дальнейшего проведения реформ.

Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины. В ее состав входят по должностям глава Национального банка, министр финансов (сопредседатели Совета), глава НКЦБФР, глава Нацкомфинуслуг, директор-распорядитель ФГВФЛ, заместитель главы НБУ, заместитель министра финансов.

Напомним, в Программе действий Национального банка называются основные внешние риски для Украины в 2019 году: усиление внешней военной агрессии против Украины, торговые войны и замедление мировой экономики, ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам и отток капитала из этих стран.

По оценкам НБУ, главными внутренними рисками в 2019 году являются выборы, а также усиление трудовой миграции.