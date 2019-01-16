НБУ назвал главные риски для Украины в год выборов

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

НБУ опасается популистов, а также бегства украинских рабочих за границу

Главными внутренними рисками в 2019 году являются выборный цикл, а также усиление трудовой миграции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Программу действий Национального банка на 2019 год.

Как отмечается в документе, одним из рисков является ухудшение инфляционных ожиданий на фоне развертывания нового политического цикла.

"С началом очередного электорального цикла возрастает количество и интенсивность заявлений популистского характера, направленных на завоевание симпатий избирателей с целью получения соответствующими политиками максимальной поддержки во время очередных выборов", -говорится в документе.

Еще одним риском, по мнению экспертов НБУ, является трудовая миграция украинцев.

"Продолжение интеграции Украины в европейское сообщество, включительно с началом действия безвизового режима пересечения границы со странами Шенгенского договора, уже приводят к более частому переезду работников из Украины в страны с более высоким уровнем оплаты труда", - подчеркнули в НБУ.

Как отмечают эксперты, отток рабочей силы повышает диспропорции между спросом и предложением на рынке труда с дальнейшим ростом заработных плат и локальным дефицитом квалифицированных работников, что сдерживает потенциальный экономический рост, а также оказывает давление на уровень цен в экономике.

"Объявленные планы по смягчению условий трудоустройства иностранных граждан в Чехии и Германии увеличивают значимость данного риска для экономики Украины", - добавили в НБУ.

Напомним, в Программе действий Национального банка называются основные внешние риски для Украины в 2019 году: усиление внешней военной агрессии против Украины, торговые войны и замедление мировой экономики, ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам и отток капитала из этих стран.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.