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НБУ назвал три основных внешних риска для Украины в 2019 году

Новости » Финансы    16.01.2019 - 11:42
НБУ назвал три основных внешних риска для Украины в 2019 году
Фото: НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Нацбанке опасаются торговой и настоящей войны

Главными внешними рисками в 2019 году являются усиление внешней военной агрессии против Украины, торговые войны и замедление мировой экономики, ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам и отток капитала из этих стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Программу действий Национального банка на 2019 год.

Как отмечается в документе, все еще вероятны попытки внешнего военного вмешательства в украинские дела со стороны Российской Федерации. "В последнее время агрессия России обретает новые формы. Ситуация в Азовском море будет оставаться напряженной", - говорится в документе.

Кроме того, активизация торговых войн крупнейших экономик мира может повлечь замедление роста мировой торговли с соответствующими проблемами для глобальной экономики. "Отрицательным эффектом таких противостояний может быть избыток предложения сырьевых товаров в отдельных регионах мира с соответствующим давлением на цены в сторону снижения. В таком случае, а также в случае ухудшения доступа к отдельным рынкам сбыта, валютные поступления от экспорта могут сокращаться. Это может сказаться на динамике обменного курса гривны и, соответственно, инфляции", - считают эксперты НБУ.

Риском является ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам и отток капитала из этих стран. "Достаточно быстрый переход центральных банков ведущих стран к ужесточению монетарной политики определяет отток капитала из стран, рынки которых развиваются, в частности Украины. Соответственно усиливается обеспокоенность экспертов относительно возможного приближения мировой экономики к фазе спада", - отметили в НБУ.

"От состояния глобальной экономики, развертывания протекционистских настроений в мире, динамики цен на сырьевые товары и аппетитов инвесторов к развивающимся странам зависит способность снизить инфляцию и перейти к свободному движению капитала. А усиление внешней военной агрессии может поставить под угрозу не только потенциальные достижения, но и достижения прошлых лет", - отмечается в документе.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году до 2,9%, в 2020 году - до 3,4%.

Как отмечает МВФ, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в ближайшие годы не превысит 3% в год, если в стране не начнут реализовываться крупные реформы.

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