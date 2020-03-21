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Нацбанк готовит льготный режим для обслуживания кредитов

Новости » Финансы     21.03.2020 - 03:40
Нацбанк готовит льготный режим для обслуживания кредитов
Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Нацбанк при необходимости готов поддерживать банковскую систему в режиме рефинансирования

Национальный банк Украины на следующей неделе утвердит правила, по которым банки будут предоставлять льготный режим для обслуживания кредитов бизнеса и населения. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, льготный режим предусмотрен для всех без исключения

"Мы сегодня разработали и на следующей неделе утвердим правила, которые банки должны использовать, чтобы предоставить льготный режим для обслуживания кредитов бизнеса и населения. Всем без исключения. Второе, мы не вводим и не планируем вводить никаких ограничений по работе банковской системы", - сказала Рожкова.

Также она отметила, что Нацбанк готов поддерживать банковскую систему в режиме рефинансирования, если такая необходимость будет.

"Мы снизили фактически до нуля стоимость безналичных операций коммерческих банков. Ожидаем такого же шага от коммерческих банков - снижение стоимости операций онлайн. Мы каждый день как НБУ присутствуем на валютном рынке, чтобы сглаживать валютные колебания", - сказала Рожкова.

Напомним, на период карантина или ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса (COVID-19) НБУ приостановил проведение всех видов выездных проверок банков и других финансовых учреждений.

Также Национальный банк Украины дал рекомендации банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины.

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