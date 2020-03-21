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Нацбанк готує пільговий режим для обслуговування кредитів

Новини » Фінанси     21.03.2020 - 03:40
Нацбанк готує пільговий режим для обслуговування кредитів
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Нацбанк за потреби готовий підтримувати банківську систему в режимі рефінансування

Національний банк України наступного тижня затвердить правила, за якими банки будуть надавати пільговий режим для обслуговування кредитів бізнесу і населення. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказала заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

За її словами, пільговий режим передбачений для всіх без винятку

"Ми сьогодні розробили і наступного тижня затвердимо правила, які банки повинні використовувати, щоб надати пільговий режим для обслуговування кредитів бізнесу і населення. Всім без винятку. Друге, ми не вводимо і не плануємо вводити ніяких обмежень у роботі банківської системи", - сказала Рожкова.

Також вона зазначила, що Нацбанк готовий підтримати банківську систему в режимі рефінансування, якщо така необхідність буде.

"Ми знизили фактично до нуля вартість безготівкових операцій комерційних банків. Очікуємо такого ж кроку від комерційних банків - зниження вартості операцій онлайн. Ми кожен день як НБУ присутні на валютному ринку, щоб згладжувати валютні коливання", - сказала Рожкова.

Нагадаємо, на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусу (COVID-19) НБУ припинив проведення всіх видів виїзних перевірок банків та інших фінансових установ.

Національний банк України дав рекомендації банкам для мінімізації негативного впливу поширення коронавірусу на фінансову стабільність, банківську систему та економіку України.

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