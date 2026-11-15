У НАТО зростає напруженість через війну в Україні та оборонні витрати, - AP

НАТО вирішив скоротити кількість зустрічей на найвищому рівні. Зокрема, наступного року в Албанії не відбудеться саміт лідерів Альянсу, хоча раніше його планували провести саме там.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Причиною цього рішення стали розбіжності між союзниками щодо оборонних витрат, ситуації навколо Ірану та війни в Україні. Це підтвердив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. За його словами, наразі країни НАТО не дійшли згоди щодо дати наступного саміту, однак у 2027 році він точно не відбудеться. Якщо зустріч лідерів запланують на 2028 рік, її проведуть у столиці Албанії Тирані.

Скорочення контактів стосується не лише зустрічей глав держав і урядів. Так, міністри оборони країн НАТО зазвичай збираються в жовтні, однак минулого місяця така зустріч не відбулася. Не передбачені переговори й на жовтень 2027 року.

Крім того, наступного року міністри закордонних справ Альянсу проведуть лише одну зустріч замість двох. У НАТО такі зміни назвали "пакетом реорганізації".

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет і державний секретар Марко Рубіо після вступу на посади неодноразово пропускали зустрічі Альянсу або залишали їх до завершення переговорів. Зокрема, Гегсет використовував зустрічі міністрів оборони, щоб критикувати європейських союзників і Канаду та закликати їх до активніших дій.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не вважає скорочення кількості самітів проблемою. В інтерв'ю Associated Press він наголосив, що Альянс має гнучкий підхід до організації таких заходів і збирає лідерів тоді, коли в цьому виникає потреба.

Ще близько десяти років тому саміти НАТО зазвичай проводили раз на два роки. Однак їхня організація потребує значних фінансових ресурсів і тривалої підготовки.

Наприклад, Нідерландам знадобився рік, щоб підготувати зустріч лідерів у Гаазі у 2025 році. На її проведення країна витратила близько 100 млн доларів.

За інформацією офіційних осіб, НАТО мало визначитися з місцем проведення саміту до жовтня, щоб Албанія встигла підготуватися до прийому учасників наступного року.

Масштаб організаційних заходів демонструє і цьогорічний саміт у Туреччині. Президент Реджеп Таїп Ердоган приймав гостей у великому палацовому комплексі в Анкарі. Для прибуття іноземних лідерів відремонтували військовий аеропорт, до забезпечення безпеки залучили десятки тисяч співробітників, а частину столиці фактично закрили. Крім того, деяким державним службовцям, робота яких не була критично важливою, надали тижневу відпустку.

Рютте пояснив, що проведення таких заходів завжди супроводжується масштабними заходами безпеки. До того ж на саміти запрошують не лише представників 32 країн Альянсу, а й держав-партнерів, зокрема Японію, Південну Корею, Австралію та Нову Зеландію.

Водночас на запитання, чи виправдовують себе такі витрати, генсек НАТО відповів ствердно.