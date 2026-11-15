В НАТО растет напряженность из-за войны в Украине и оборонных расходов, - AP

НАТО решил сократить количество встреч на самом высоком уровне. В частности, в следующем году в Албании не пройдет саммит лидеров Альянса, хотя раньше его планировали провести именно там.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Причиной такого решения стали разногласия между союзниками по вопросам оборонных расходов, ситуации вокруг Ирана и войны в Украине. Это подтвердил премьер-министр Албании Эди Рама. По его словам, в настоящее время страны НАТО не достигли согласия относительно даты следующего саммита, однако в 2027 году он точно не состоится. Если встречу лидеров запланируют на 2028 год, ее проведут в столице Албании Тиране.

Сокращение контактов касается не только встреч глав государств и правительств. Так, министры обороны стран НАТО обычно собираются в октябре, однако в прошлом месяце такая встреча не состоялась. Переговоры не запланированы и на октябрь 2027 года.

Кроме того, в следующем году министры иностранных дел Альянса проведут только одну встречу вместо двух. В НАТО такие изменения назвали "пакетом реорганизации".

В то же время министр обороны США Пит Хегсет и государственный секретарь Марко Рубио после вступления в должность неоднократно пропускали встречи Альянса или покидали их до завершения переговоров. В частности, Хегсет использовал встречи министров обороны, чтобы критиковать европейских союзников и Канаду, а также призывать их к более активным действиям.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не считает сокращение количества саммитов проблемой. В интервью Associated Press он подчеркнул, что Альянс придерживается гибкого подхода к организации таких мероприятий и собирает лидеров тогда, когда в этом возникает необходимость.

Еще около десяти лет назад саммиты НАТО обычно проводились раз в два года. Однако их организация требует значительных финансовых ресурсов и длительной подготовки.

К примеру, Нидерландам понадобился год, чтобы подготовить встречу лидеров в Гааге в 2025 году. На ее проведение страна потратила около 100 млн долларов.

По информации официальных лиц, НАТО должно было определиться с местом проведения саммита до октября, чтобы Албания успела подготовиться к приему участников в следующем году.

Масштаб организационных мероприятий демонстрирует и саммит этого года в Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган принимал гостей в большом дворцовом комплексе в Анкаре. Для прибытия иностранных лидеров отремонтировали военный аэропорт, к обеспечению безопасности привлекли десятки тысяч сотрудников, а часть столицы фактически закрыли. Кроме того, некоторым государственным служащим, работа которых не имела критически важного значения, предоставили недельный отпуск.

Рютте объяснил, что проведение таких мероприятий всегда сопровождается масштабными мерами безопасности. К тому же на саммиты приглашают не только представителей 32 стран Альянса, но и государства-партнеры, включая Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

На вопрос о том, оправдывают ли себя такие расходы, генсек НАТО ответил утвердительно.