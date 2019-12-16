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У НАТО заявили про активність російських підводних човнів біля берегів Норвегії

Новини » Політика     16.12.2019 - 11:43
У НАТО заявили про активність російських підводних човнів біля берегів Норвегії
Фото: Оана Лунгеску (nato.int)

У НАТО помітили одночасно до десяти російських підводних човнів біля берегів Норвегії

Представник Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску (НАТО) стурбована активністю російських підводних човнів в Північній Атлантиці і Норвезькому море. Про це вона заявила в інтерв'ю німецькій медіагрупі RND.

В НАТО помітили одночасно до десяти російських підводних човнів біля берегів Норвегії. В цілому ж активність російських підводних човнів у цьому році досягла найвищого рівня з часу закінчення холодної війни.

"Росія постійно нарощує свій потенціал під водою", - сказала Лунгеску.

За словами Лунгеску, НАТО відреагує на це посиленим патрулюванням та інвестиціями в протичовнову оборону.

Північна Атлантика важлива для безпеки Європи в частині маршрутів військового постачання, цивільних торгових шляхів і каналів зв'язку, заявила представник Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, в Данії заявили, що геополітичне суперництво США, Китаю і Росії сприяє зростанню напруженості в арктичному регіоні. Так, за оцінками розвідки королівства, Росія "оцінює своє протяжне арктичне узбережжя як найбільш вразливий фланг для несподіваного точкового удару США" із залученням крилатих ракет.

Раніше в НАТО заявили, що Російська Федерація збільшує військову присутність в Арктиці.

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