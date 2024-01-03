У НАТО засудили масовані російські удари, планують і далі зміцнювати ППО України

Останні масштабні повітряні атаки Росії в Альянсі розцінюють як "чергову демонстрацію спроб Путіна зламати рішучість України".

"Йому не вдасться", - наголошується в заяві.

У НАТО зауважили, що "члени Альянсу вже надали Україні широкий спектр систем протиповітряної оборони, та мають намір і далі зміцнювати її захист".

Також у Альянсі підтвердили підтримку права України на самооборону від агресивної війни Росії.

"Ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в документі.

У прес-службі НАТО також відзначили, що блок робить подальші кроки для зміцнення оборони Альянсу, та "посилює свою присутність і готовність від Чорного до Балтійського морів".

"У Польщі вже перебувають понад 10 000 військ союзників і значний військовий потенціал союзників, включаючи літаки НАТО, які захищають польське небо", - розповіли в Альянсі у коментарі польським журналістам.

Масовані ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, 2 січня російські терористи знову атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе типу "Шахед". Головною ціллю удару став Київ. Силами та засобами ППО ЗСУ було збито 72 російські ракети з 99, серед знищених були також усі десять аеробалістичних ракет "Кинджал". Незважаючи на результативну роботу протиповітряної оборони у Києві та низці областей є жертви та постраждалі. Щонайменше п'ятьох людей було вбито та понад 100 поранено.

За кілька днів до цього, 29 грудня 2023 року, російські окупанти здійснили найбільшу масовану ракетну атаку по Україні, в ході якої запустили близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Сили ППО ЗСУ збили 114 ворожих повітряних цілей.

Заклики щодо посилення ППО ЗСУ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західні країни прискорити постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів до України, а також надати країні бойові безпілотники та ракети далекого радіусу дії.

Заклики щодо підтримки та посилення української ППО також лунали у багатьох європейських столицях. А глава МЗС Польщі, зокрема, запропонував державам-партнерам та союзникам також у відповідь на обстріл України посилити санкції проти РФ та передати ЗСУ ракети великої дальності для ліквідації пускових установок на території країни-агресора.