НАТО закупить 155-мм снаряди на 1,1 млрд євро, у тому числі й для України

"Війна в Україні перетворилася на битву боєприпасів", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після церемонії підписання угоди у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

НАТО уклала угоду від імені кількох союзників, які передадуть снаряди Україні, або використовують їх для поповнення своїх виснажених запасів. Гуртові закупівлі гарантують нижчі ціни.

За контрактом, найімовірніше, буде закуплено близько 220 тисяч артилерійських боєприпасів, причому перші постачання очікуються наприкінці 2025 року, повідомив Reuters представник НАТО.

За словами джерела в галузі, боєприпаси поставлятимуть французький виробник зброї Nexter і німецька Junghans.

Снаряди для України

Нагадаємо, у березні минулого року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів для України. Він передбачає надання ЗСУ 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців

Проте вже у листопаді 2023 року ЄС проінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план має бути виконаний до березня 2024 року.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що держава все ще розраховує отримати повний пакет артилерійських снарядів та закликав тиснути на лідерів ЄС із цього питання.