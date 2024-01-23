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НАТО закупит 155-мм снаряды на 1,1 млрд евро, в том числе и для Украины

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАТО подписала контракт на 1,1 миллиарда евро на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов, при этом часть снарядов будет поставлена в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Война в Украине превратилась в битву боеприпасов", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после церемонии подписания соглашения в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

НАТО заключила сделку от имени нескольких союзников, которые либо передадут снаряды Украине, либо используют их для пополнения своих истощенных запасов. Оптовые закупки гарантируют более низкие цены.

По контракту, скорее всего, будет закуплено около 220 тысяч артиллерийских боеприпасов, причем первые поставки ожидаются в конце 2025 года, сообщил Reuters представитель НАТО.

По словам источника в отрасли, боеприпасы будут поставляться французским производителем оружия Nexter и немецкой Junghans.

Снаряды для Украины

Напомним, в марте прошлого года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов для Украины. Он предусматривает предоставление ВСУ 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев

Однако уже в ноябре 2023 года ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство все еще рассчитывает получить полный пакет артиллерийских снарядов и призвал давить на лидеров ЕС по этому вопросу.

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