У НАТО зафіксували "еволюцію" російських дронів: тепер вони складніші для збиття

Ілюстративне фото: у НАТО зафіксували "еволюцію" російських дронів (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Російська Федерація значно вдосконалила тактику застосування ударних безпілотників проти України.

Про це повідомив високопосадовець НАТО, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз дрони стають більш ефективними та стійкими до українських засобів протиповітряної оборони.

"Ми бачимо, що дрони досягають більш високих показників ефективності", -розповів представник НАТО.

Він додав, що якщо на початку року близько 98% російських дронів збивалися або нейтралізувалися, зараз цей показник знизився до 85–90%. За його словами, це свідчить про покращення технологій та більш цілеспрямовану тактику РФ.

"Ми бачимо, що їхня корисна вантажопідйомність зросла, дальність збільшилася, вони стають більш стійкими до електронної боротьби, росіяни частіше застосовують стратегії рою, а також використовують дрони на більшій висоті, щоб уникати частини українських засобів ППО", - кажуть в НАТО.

Високопосадовець НАТО зазначив, росіяни використовують набагато більші кількості дронів за один раз.

"Тепер не є рідкістю, коли за одну ніч у масовій атаці використовують близько 450-500 дронів, і це, на мою думку, одне з ключових змін у тактиці, яке ми спостерігаємо", - розповів посадовець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські інженери розробляють нові ударні дрони, які полюватимуть за "Шахедами". Безпілотники діють за принципом ракет ППО - вибухають поблизу ворожих цілей та вражають їх уламками.

Також президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна протягом цього року планує виготовити сотні-тисячі дронів-перехоплювачів.

НАТОАтака дронівВійна в Україні