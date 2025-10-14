В НАТО зафиксировали "эволюцию" российских дронов: теперь они сложнее для сбивания

Российская Федерация значительно усовершенствовала тактику применения ударных беспилотников против Украины.

По его словам, сейчас дроны становятся более эффективными и устойчивыми к украинским средствам противовоздушной обороны.

"Мы видим, что дроны достигают более высоких показателей эффективности", - рассказал представитель НАТО.

Он добавил, что если в начале года около 98% российских дронов сбивались или нейтрализовались, сейчас этот показатель снизился до 85-90%. По его словам, это свидетельствует об улучшении технологий и более целенаправленной тактике РФ.

"Мы видим, что их полезная грузоподъемность выросла, дальность увеличилась, они становятся более устойчивыми к электронной борьбе, россияне чаще применяют стратегии роя, а также используют дроны на большей высоте, чтобы избегать части украинских средств ПВО", - говорят в НАТО.

Высокопоставленный чиновник НАТО отметил, россияне используют гораздо большее количество дронов за один раз.

"Теперь не редкость, когда за одну ночь в массовой атаке используют около 450-500 дронов, и это, по моему мнению, одно из ключевых изменений в тактике, которое мы наблюдаем", - рассказал чиновник.