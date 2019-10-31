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В НАТО рассказали, когда нормализуют отношения с Россией

Новости » Политика     31.10.2019 - 15:01
В НАТО рассказали, когда нормализуют отношения с Россией
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

Россия должна выполнять нормы международного права

НАТО сможет нормализовать отношения с Российской Федерацией только при условии, что Москва начнет соблюдать нормы международного права. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление комиссии Украина-НАТО, размещенном на сайте альянса.

Как заявили в Североатлантическом альянсе, на данный момент нормализация отношений с РФ невозможна, поскольку страна не придерживается международного права и возложенных на нее международных обязательств.

Также в заявлении говорится, что на незаконные действия России в Украине альянс будет реагировать с помощью общих международных средств, в частности, с помощью введения санкций.

"Ситуация "дела в привычном режиме" невозможна без четких, конструктивных изменений в действиях России, которые продемонстрируют соблюдение международного права и международных обязательств и ответственности", - подчеркнули в НАТО.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что альянс никогда не признает российскую аннексию Крыма. Также в НАТО призвали Москву оказать международным мониторинговым организациям доступ в оккупированный Крым, а также осудили наращивание военного присутствия РФ на полуострове.

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