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У НАТО виділили 40 млн євро на підтримку України

Новини » Політика     31.10.2019 - 15:26
У НАТО виділили 40 млн євро на підтримку України
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

Кошти були виділені на підтримку в сферах бойового командування і контролю, кібероборони та медичної реабілітації

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс виділив на підтримку України в оборонних сферах понад 40 млн євро. Про це він повідомив після засідання комісії Україна-НАТО в Києві, повідомляє прес-служба Офісу президента України.

За словами Столтенберга, гроші були виділені на підтримку в сферах бойового командування і контролю, кібероборони та медичної реабілітації.

"Сьогодні ми переглянули наш комплексний пакет допомоги для України. Через трастові фонди союзники і партнери виділили більше 40 млн євро для підтримки України у таких сферах, як бойове командування і контроль, кибероборона, медична реабілітація. Це дає реальні результати", - повідомив генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Столтенберга, у Росії немає права голосу в питанні вступу України в НАТО. За його словами, для впливу на можливий вступ України в Альянс у російської сторони немає жодних законних підстав.

Також повідомлялося, що за словами президента України Володимира Зеленського, Україна прагне поглибити співпрацю з НАТО для зміцнення обороноздатності. За його словами, ключовим питанням для членства України в Альянсі є ефективні реформи.

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