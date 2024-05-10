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У НАТО вважають, що у Росії немає ні наміру, ні можливості напасти на країни Альянсу

П'ятниця 10 травня 2024 22:18
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У НАТО вважають, що у Росії немає ні наміру, ні можливості напасти на країни Альянсу Фото: заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане (nato.int)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі Росія не має ні наміру, ні можливості напасти на жодну з країн НАТО.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

За його словами, зараз "Росія не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО, але проти Альянсу розв'язана тотальна гібридна війна".

"Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства. Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне: дякувати богу, що ми в НАТО", - зазначив Джоане.

Він також додав, що зараз НАТО перебуває в процесі адаптації та трансформації, як ніколи раніше за останні десятиліття, в тому числі в оборонних планах та шляхом збільшення військового виробництва.

НАТО готується до конфлікту з Росією

Нагадаємо, у січні німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, в якому військові відпрацьовують дії на випадок гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Водночас у НАТО заявили, що цей сценарій - це лише уявна ситуація, яку використовують для перевірки військових можливостей у регіоні.

До того ж у НАТО вважають малоймовірним вторгнення РФ до країн-членів Альянсу в найближчому майбутньому.

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