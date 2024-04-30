У НАТО вважають малоймовірним вторгнення РФ до країни-члена альянсу в найближчому майбутньому, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Однак нещодавно деякі військові чиновники в країнах НАТО заявили, що Москва може стати досить сильною для нападу через кілька років.

У більш короткостроковій перспективі вони побоюються, що Москва може спровокувати конфлікт у сусідніх країнах, розбурхавши місцевих росіян і використавши напруженість як привід для втручання, як це зробив Кремль на сході України десять років тому.

При цьому видання зазначає, що однією з найсерйозніших розбіжностей в альянсі є відмінність у поглядах країн-членів на загрози. НАТО називає тероризм і Росію своїми головними загрозами.

Багато офіційних осіб у Туреччині та інших країнах-членах альянсу, розташованих уздовж Середземного моря, більше турбуються про регіональні конфлікти, нелегальну міграцію та тероризм, ніж про Росію.