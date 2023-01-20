ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В НАТО вважають, що Росія становитиме загрозу і після поразки в Україні

Новость на русском →
Бельгія, П'ятниця 20 січня 2023 02:20
В НАТО вважають, що Росія становитиме загрозу і після поразки в Україні Фото: голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер (Twitter)
Автор: Антон Малиновський

Росія становитиме загрозу для НАТО навіть після того, як вона зазнає поразки на війні в Україні.

Про це заявив очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він зазначив, що не дивлячись на те, що російська армія вже виснажена, НАТО очікують, що Москва не покине спроб відновити та посилити свій потенціал.

"Хай яким буде результат війни, росіяни, швидше за все, матимуть подібні амбіції... тому загроза не зникає. Загальне переконання полягає в тому, що росіяни відновлять те, що вони мали, вони також зроблять висновки з цього конфлікту і намагатимуться поліпшити те, що вони мали", - сказав Бауер.

Адмірал також додав, що НАТО потрібен час, аби визначити як швидко Росія зможе відновити свої сили після війни в Україні.

Раніше Бауер заявляв, що українське військове командування у практичній та тактичній досконалості командирів перевершує їхнього опонента.

Також в НАТО заявляли, що мають готуватись до довгострокового продовження війни Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Війна Росії проти України
NEWS
САУ, танки, БТР та сотні ракет. Головні анонси від союзників за останні дні
САУ, танки, БТР та сотні ракет. Головні анонси від союзників за останні дні
DAILY
Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області