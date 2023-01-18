НАТО має бути готовим до довгострокової війни в Україні, - заступник генсека

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Він заявив, що союзники мають більше інвестувати в оборону, нарощувати потужності з виробництва зброї та боєприпасів та готуватися до можливих майбутніх війн.

При цьому Джоане додав, що недооцінювати Росію небезпечно. За його словами, російський диктатор Володимир Путін уже мобілізував понад 200 тисяч додаткових військ.

"У нас немає жодних ознак того, що цілі Путіна змінилися. Тому ми маємо бути готові до довгого шляху. 2023 рік буде важким роком. І ми повинні підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - сказав він.

Нагадаємо, за даними української розвідки, російський диктатор Володимир Путін хоче створити двомільйонну армію, тож під час нової хвилі мобілізації у РФ спробують призвати 500 тисяч росіян.

Як повідомляло видання The Times, цих 500 тисяч мобілізованих у Кремлі мріють відправити у новий наступ уже у квітні.

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