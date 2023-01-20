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В НАТО считают, что Россия будет представлять угрозу и после поражения в Украине

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Бельгия, Пятница 20 января 2023 02:20
В НАТО считают, что Россия будет представлять угрозу и после поражения в Украине Фото: глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (Twitter)
Автор: Антон Малиновский

Россия будет представлять угрозу для НАТО даже после того, как она потерпит поражение на войне в Украине.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что, несмотря на то, что российская армия уже истощена, НАТО ожидают, что Москва не оставит попыток восстановить и усилить свой потенциал.

"Каким бы ни был результат войны, россияне, скорее всего, будут иметь подобные амбиции... поэтому угроза не исчезает. Общее убеждение состоит в том, что россияне восстановят то, что они имели, они также сделают выводы из этого конфликта и будут пытаться улучшить то, что у них было", - сказал Бауэр.

Адмирал также добавил, что НАТО нужно время, чтобы определить, как быстро Россия сможет восстановить свои силы после войны в Украине.

Ранее Бауэр заявлял, что украинское военное командование в практическом и тактическом совершенстве командиров превосходит их оппонента.

Также в НАТО заявляли, что должны готовиться к долгосрочному продолжению войны России против Украины.

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