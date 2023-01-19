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НАТО: Військове командування України практично і тактично перевершує свого опонента

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Брюссель, Четвер 19 січня 2023 20:41
НАТО: Військове командування України практично і тактично перевершує свого опонента Фото: голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер (Twitter)
Автор: Валерія Поліщук

Українське військове командування у практичній та тактичній досконалості командирів перевершує їхнього опонента.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-конференцію за підсумками засідання Військового комітету НАТО.

Він зазначив, що комітет НАТО присвятив спеціальну сесію ситуації в Україні та навколо неї. Під час засідання військовий представник України Сергій Салкуцан виклав стратегічні завдання України та розповів про необхідну для досягнення таких цілей підтримку.

"Начальники штабів підтвердили непохитну підтримку України і віддали шану військовому командуванню України за практичну і тактичну досконалість, з якою вона щоразу перевершує свого опонента", - розповів адмірал.

Він зазначив, що зустріч військових голів НАТО присвятили зміцненню колективної оборони Альянсу, оскільки війна Росії проти України ознаменувала початок нової ери для глобальної безпеки.

"НАТО підтримуватиме Україну так довго, як це буде необхідно. Ми бачимо волю до опору у всьому українському суспільстві. Ми вчимося у них цьому. Ми всі повинні вчитися цьому. Тому що в нову еру колективної оборони маємо домогтися, щоб наші країни були завжди готові реагувати на несподіване", - наголосив Бауер.

Нагадаємо, раніше заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Альянс має готуватися до довгострокового продовження війни Росії проти України.

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