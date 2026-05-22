У НАТО вважають, що Росія може розробляти підводні ядерні ракети

Згідно з програмою, журналісти кілька місяців вивчали секретний проект під кодовою назвою "Скіф". Щоб розібратися в ситуації, вони аналізували супутникові кадри, вивчали наукові бази даних та історичні документи РФ, а також розмовляли з військовими та експертами. Крім того, журналісти-розслідувачі ґрунтувалися на даних розвідки НАТО.

"Росія, можливо, вже багато років працює над розміщенням балістичних ракет у морі у спосіб, невідомий досі... Ці пускові установки буде практично неможливо виявити і знищити", - сказано в розслідуванні.

Що відомо про ядерні ракети

Згідно з розвідкою НАТО, спеціально під військовий проєкт РФ було розроблено ракету "Скіф". Це модифікація ракети "Синева", яка перебуває на озброєнні підводних човнів Росії.

У розслідуванні сказано, що ці нові ракети можна запускати з морського дна, а дальність польоту становить кілька тисяч кілометрів. Причому перші випробування пройшли ще "кілька років тому".

Ракети, про які йдеться, здатні нести ядерні боєголовки і можуть бути розміщені в спеціально створених шахтах або контейнерах. Глибина занурення становить кілька сотень метрів, а також є припущення, що вони зможуть перебувати на морському дні тривалий час і в разі потреби їх можна запустити дистанційно.

Згідно з джерелами в НАТО, для встановлення ракетних шахт можуть бути використані такі судна, як "Звездочка" і підводний човен "Саров". Вони розташовані в місті Сєвєродвінськ на березі Білого моря.

ЗМІ зазначають, що США, СРСР і ще приблизно 80 країн підписали 1971 року договір про заборону розміщення ядерної зброї на морському дні. Однак нюанс полягає в тому, що угода поширюється лише на міжнародні води. Тобто, розміщення таких систем у власних територіальних водах - документ не забороняє.