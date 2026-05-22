У НАТО вважають, що Росія може розробляти підводні ядерні ракети

Розвідка НАТО відстежила дії Північного флоту РФ, які можуть свідчити про те, що Москва намагається розмістити на морському дні ядерні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму Tagesschau, яка спирається на розслідування двох німецьких телеканалів WDR і NDR.
Згідно з програмою, журналісти кілька місяців вивчали секретний проект під кодовою назвою "Скіф". Щоб розібратися в ситуації, вони аналізували супутникові кадри, вивчали наукові бази даних та історичні документи РФ, а також розмовляли з військовими та експертами. Крім того, журналісти-розслідувачі ґрунтувалися на даних розвідки НАТО.
"Росія, можливо, вже багато років працює над розміщенням балістичних ракет у морі у спосіб, невідомий досі... Ці пускові установки буде практично неможливо виявити і знищити", - сказано в розслідуванні.
Згідно з розвідкою НАТО, спеціально під військовий проєкт РФ було розроблено ракету "Скіф". Це модифікація ракети "Синева", яка перебуває на озброєнні підводних човнів Росії.
У розслідуванні сказано, що ці нові ракети можна запускати з морського дна, а дальність польоту становить кілька тисяч кілометрів. Причому перші випробування пройшли ще "кілька років тому".
Ракети, про які йдеться, здатні нести ядерні боєголовки і можуть бути розміщені в спеціально створених шахтах або контейнерах. Глибина занурення становить кілька сотень метрів, а також є припущення, що вони зможуть перебувати на морському дні тривалий час і в разі потреби їх можна запустити дистанційно.
Згідно з джерелами в НАТО, для встановлення ракетних шахт можуть бути використані такі судна, як "Звездочка" і підводний човен "Саров". Вони розташовані в місті Сєвєродвінськ на березі Білого моря.
ЗМІ зазначають, що США, СРСР і ще приблизно 80 країн підписали 1971 року договір про заборону розміщення ядерної зброї на морському дні. Однак нюанс полягає в тому, що угода поширюється лише на міжнародні води. Тобто, розміщення таких систем у власних територіальних водах - документ не забороняє.
Нагадаємо, у жовтні 2025 року глава Кремля Володимир Путін відвідав один із пунктів управління об'єднаного угруповання військ. Головною темою візиту стала доповідь про нібито "успішні" випробування ядерної ракети "Буревісник".
Також ми писали, що в листопаді того ж року Путін заявив, що Росія почне підготовку до "повномасштабних" ядерних випробувань. Водночас глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов сказав, що вважає доцільною таку підготовку.