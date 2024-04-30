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В НАТО считают маловероятным вторжение РФ в страну-члена альянса в ближайшем будущем, - WSJ

Вторник 30 апреля 2024 12:13
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В НАТО считают маловероятным вторжение РФ в страну-члена альянса в ближайшем будущем, - WSJ Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Планировщики Североатлантического альянса считают маловероятным открытое вторжение РФ в соседнюю страну-члена НАТО в ближайшем будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Однако недавно некоторые военные чиновники в странах НАТО заявили, что Москва может стать достаточно сильной для нападения через несколько лет.

В более краткосрочной перспективе они опасаются, что Москва может спровоцировать конфликт в соседних странах, взбудоражив местных россиян и использовав напряженность как предлог для вмешательства, как это сделал Кремль на востоке Украины десять лет назад.

При этом издание отмечает, что одним из самых серьезных разногласий в альянсе является различие во взглядах стран-членов на угрозы. НАТО называет терроризм и Россию своими главными угрозами.

Многие официальные лица в Турции и других странах-членах альянса, расположенных вдоль Средиземного моря, больше беспокоятся о региональных конфликтах, нелегальной миграции и терроризме, чем о России.

Страны НАТО готовятся к конфликту с РФ

Немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, в котором военные отрабатывают действия на случай гибридной атаки России на восточном фланге НАТО.

В НАТО поспешили успокоить читателей, заявив, что данный сценарий - это лишь мнимая ситуация, используемая для проверки военных возможностей в регионе.

Министерство обороны Литвы также отреагировало на публикацию, подчеркнув, что на данный момент нет угрозы нападения России на страны НАТО. По словам литовских военных, Москва полностью сосредоточена на войне в Украине, и нет никаких оснований полагать, что она планирует расширять конфликт.

В то же время чешские власти не раз заявляли о том, что Москва представляет прямую угрозу безопасности Европы. По их мнению, агрессивная политика России, продемонстрированная в ходе вторжения в Украину, дестабилизирует всю Европу.

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