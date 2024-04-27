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У разі перемоги Росії її танки не зупиняться в Україні, - глава МЗС Чехії

Будапешт, Субота 27 квітня 2024 13:53
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У разі перемоги Росії її танки не зупиняться в Україні, - глава МЗС Чехії Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія є однієї з головних загроз для Європи. Москва у разі перемоги у війні не зупинитися в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, якого цитує Telex.

Відповідну заяву глава МЗС Чехії зробив під час візиту до Будапешту у присутності міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

"Я думаю, що це загальновідомий факт, що Чехія бачить російський імперіалізм як найбільшу загрозу і ризик для Європи. Чехія підтримуватиме Україну доти, доки це буде потрібно. В інтересах Європи, щоб Україна захищалася, захищалася протистояти російській агресії та повертати собі всю свою територію", - сказав він.

На думку Ліпавського, наразі ніхто не робить для безпеки Європи більше, ніж українці.

"Наївно думати, що якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться біля наших кордонів", - зазначив міністр.

Він також додав, що після Другої світової війни Москва включила Центральну Європу в російську сферу впливу. На думку глава МЗС, одне з найважливіших завдань Заходу, Євросоюзу та НАТО - не допустити повторної спроби Москви "викрадення" Європи.

Позиція Чехії щодо війни

Варто зазначити, що Чехія є одним з головних партнерів України. Країна підтримала санкції ЄС проти Росії, надала Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу, прийняла тисячі біженців.

Також нещодавно Чехія створила ініціативу для закупівлі артилерійських снарядів Україні. До неї приєдналося вже багато країн.

Також Чехія засуджує російське вторгнення в Україну. Влада країни неодноразово називала Москва прямою загрозою для Європи.

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