У разі перемоги Росії її танки не зупиняться в Україні, - глава МЗС Чехії

Росія є однієї з головних загроз для Європи. Москва у разі перемоги у війні не зупинитися в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, якого цитує Telex.

Відповідну заяву глава МЗС Чехії зробив під час візиту до Будапешту у присутності міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

"Я думаю, що це загальновідомий факт, що Чехія бачить російський імперіалізм як найбільшу загрозу і ризик для Європи. Чехія підтримуватиме Україну доти, доки це буде потрібно. В інтересах Європи, щоб Україна захищалася, захищалася протистояти російській агресії та повертати собі всю свою територію", - сказав він.

На думку Ліпавського, н аразі ніхто не робить для безпеки Європи більше, ніж українці.

"Наївно думати, що якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться біля наших кордонів", - зазначив міністр.