Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"НАТО - вулиця з одностороннім рухом": Трамп заявив, що йому не потрібна допомога Альянсу

18:08 17.03.2026 Вт
2 хв
Американський лідер розкритикував союзників за відмову від участі в операції проти Ірану
aimg Іван Носальський
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп у відповідь на відмову країн НАТО втручатися в операцію проти Ірану заявив, що його країні більше не потрібна допомога Північноатлантичного альянсу.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

Читайте також: "З нами не радилися": в ЄС пояснили, чому відмовили Трампу допомогти з Іраном

За його словами, більшість союзників по НАТО поінформували США, що вони не хочуть брати участь у військовій операції проти Ірану.

"Я, однак, не здивований їхньою позицією, тому що завжди вважав НАТО, де ми витрачаємо сотні мільярдів доларів на рік на захист цих самих країн, вулицею з одностороннім рухом - ми захищатимемо їх, але вони нічого не зроблять для нас, особливо в момент необхідності", - додав він.

Трамп укотре заявив, що іранський флот, військово-повітряні сили, системи ППО, радари і практично всі лідери знищені і більше ніколи не зможуть загрожувати американським союзникам.

"Оскільки ми домоглися такого військового успіху, нам більше не "потрібна" і не потрібна допомога країн НАТО - нам вона ніколи і не була потрібна! Точно так само - Японії, Австралії або Південної Кореї. Фактично, кажучи як президент Сполучених Штатів Америки, найпотужнішої країни у світі, нам не потрібна допомога ні від кого!" - додав президент.

Заклик Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп закликав усі країни, які отримують нафту через Ормузьку протоку, спрямувати свої сили на Близький Схід і приєднатися до операції проти Ірану.

Коментуючи такий заклик, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що ця війна на Близькому Сході - не війна німців. Він зазначив, що додаткові військові кораблі в регіоні навряд чи допоможуть врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

Також відправляти військові кораблі в Ормузьку протоку відмовилася і Британія.

