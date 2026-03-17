"З нами не радилися": у ЄС пояснили, чому відмовили Трампу допомогти з Іраном
Євросоюз закликав США та Ізраїль зупинити війну з Іраном і повідомив, чому відмовився допомогти президенту Дональду Трампу під час операції на Близькому Сході.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас.
Каллас: час зупинити війну
ЄС готовий допомогти дипломатично об'єднати сторони для припинення конфлікту. Каллас наголосила, що блок веде консультації з країнами регіону - Йорданією, Єгиптом, країнами Перської затоки.
"Проблема з війнами полягає в тому, що їх легше розпочати, ніж зупинити, і це завжди виходить з-під контролю", - сказала вона.
Кілька країн ЄС відхилили заклик Трампа приєднатися до місії з розблокування Ормузької протоки - ключового маршруту для транспортування нафти та газу.
Каллас підтвердила: участь Європи в операції можлива, але, найімовірніше, матиме дипломатичний, а не військовий характер.
Європейські лідери пояснили відмову тим, що не хочуть ризикувати своїми військовими у війні, яку самі не починали. Трамп натомість попередив, що таке рішення може вдарити по єдності НАТО.
Фото: Кая Каллас розкритикувала війну США проти Ізраїлю (інфографіка РБК-України)
"З нами не проконсультувалися"
Каллас визнала, що Європа не розуміє деяких дій США за Трампа. Водночас зазначила, що звикла до його непередбачуваності і реагує на це "більш спокійно".
"Головне занепокоєння європейських країн полягає в тому, що з нами не проконсультувалися (перед) початком цієї війни - насправді навпаки", - сказала Каллас.
Також вона додала, що чимало європейських лідерів намагалися переконати США та Ізраїль не розпочинати цю війну.
До слова, радники Трампа самі закликають його знайти спосіб вийти з війни проти Ірану. Втім, вони зізнаються, що навряд чи є швидке та легке рішення.
Сам Трамп каже, що завершення війни залежить лише від його бажання. Від ударів США по Ірану, за його словами, майже нічого не залишилося.