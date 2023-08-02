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НАТО відреагувало на порушення кордону Польщі білоруськими вертольотами

Фото: НАТО відреагувало на порушення кордону Польщі білоруськими вертольотами (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

НАТО веде спостереження за ситуацією вздовж своїх східних кордонів. Це пов'язано із тим, що два білоруські військові гелікоптери ненадовго влетіли в повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telewizja Polska.

Білоруські вертольоти перетнули кордон із Польщею

Нагадаємо, 1 серпня жителі польського села Біловеж повідомили, що над їхніми будинками пролітали два бойові літаки Білорусі - Мі-24 та Мі-8. Однак влада Польщі спочатку заявила, що порушення кордону не сталося.

Пізніше того ж дня, Міноборони Польщі підтвердило, що сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами. У відомстві додали, що НАТО було проінформовано про інцидент.

Сьогодні стало відомо, що білоруські гелікоптери, які порушили повітряний кордон Польщі, охороняли Олександра Лукашенка. Диктатор перебував у резиденції "Вискулі", яка на відстані 7,5 км від кордону.

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