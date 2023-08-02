НАТО отреагировало на нарушение границы Польши белорусскими вертолетами

Белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей

Напомним, 1 августа жители польского села Беловеж сообщили, что над их домами пролетали два боевых самолета Беларуси - Ми-24 и Ми-8. Однако власти Польши сначала заявили, что нарушения границы не произошло.

Позже в тот же день Минобороны Польши подтвердило, что произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. В ведомстве добавили, что НАТО было проинформировано об инциденте.

Сегодня стало известно, что белорусские вертолеты, нарушившие воздушную границу Польши, охраняли Александра Лукашенко. Диктатор находился в резиденции "Выскули", которая находится в 7,5 км от границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.