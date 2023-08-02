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Вертольоти, які перетнули повітряний простір Польщі, охороняли Лукашенка, - Гаюн

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Білорусь, Середа 02 серпня 2023 02:40
Вертольоти, які перетнули повітряний простір Польщі, охороняли Лукашенка, - Гаюн Фото: білоруські гелікоптери, які перетнули кордон з Польщею, охороняли Лукашенка (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

Білоруські гелікоптери, які 1 серпня порушили повітряний кордон Польщі, охороняли Олександра Лукашенка. Диктатор перебував у резиденції "Вискулі", яка на відстані 7,5 км від кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн" у Telegram.

Зазначається, що білоруський диктатор Олександр Лукашено з вечора 30 липня перебуває у своїй резиденції "Вискулі", що неподалік кордону з Польщею. Для його охорони з Мачулищ, ще 29 липня було перекинуто 2 вертольоти, Мі-8 та Мі-24. Та вже 1 серпня ці гелікоптери полетіли патрулювати кордон у Кам'янецькому районі Брестської області.

За даними моніторингової групи, пілоти військово-повітряних сил Республіки Білорусь цілком могли залетіти на територію Польщі. Група дійшла до висновку, що це було зроблено випадково.

Білоруські вертольоти перетнули кордон із Польщею

1 серпня жителі польського села Біловеж повідомили, що над їхніми будинками пролітали два бойові літаки Білорусі - Мі-24 та Мі-8. Однак влада Польщі спочатку заявила, що порушення кордону не сталося.

Пізніше того ж дня, Міноборони Польщі підтвердило, що сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами. У відомстві додали, що НАТО було проінформовано про інцидент.

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Олександр Лукашенко Білорусь Польща
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