У НАТО відреагували на заяви Росії щодо виходу з Херсона

НАТО обізнане з приводу заяв російського командування про відведення окупаційних військ з Херсона, проте чекає на інформацію щодо розвитку подій на землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
"Ми чули заяви, але ми, звісно, будемо чекати, аби побачити, що дійсно відбуватиметься на землі", - сказав він.
Так, Столтенберг нагадав, що росіяни спочатку вийшли з північної частини України та частини Харківської області, наразі українські захисники крок за кроком вибивають окупантів з Херсонської області.
Нагадаємо, командування РФ заявило про наміри вивести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра.
При цьому радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що Росія покидає Херсон без бою.
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