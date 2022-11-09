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У НАТО відреагували на заяви Росії щодо виходу з Херсона

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

НАТО обізнане з приводу заяв російського командування про відведення окупаційних військ з Херсона, проте чекає на інформацію щодо розвитку подій на землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Ми чули заяви, але ми, звісно, будемо чекати, аби побачити, що дійсно відбуватиметься на землі", - сказав він.

Так, Столтенберг нагадав, що росіяни спочатку вийшли з північної частини України та частини Харківської області, наразі українські захисники крок за кроком вибивають окупантів з Херсонської області.

Нагадаємо, командування РФ заявило про наміри вивести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра.

При цьому радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що Росія покидає Херсон без бою.

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НАТОРосійська ФедераціяХерсонЄнс Столтенберг