У НАТО відреагували на заяви Росії щодо виходу з Херсона

НАТО обізнане з приводу заяв російського командування про відведення окупаційних військ з Херсона, проте чекає на інформацію щодо розвитку подій на землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга .

"Ми чули заяви, але ми, звісно, будемо чекати, аби побачити, що дійсно відбуватиметься на землі", - сказав він.

Так, Столтенберг нагадав, що росіяни спочатку вийшли з північної частини України та частини Харківської області, наразі українські захисники крок за кроком вибивають окупантів з Херсонської області.