В НАТО отреагировали на заявления России о выходе из Херсона

НАТО осведомлено о заявлениях российского командования об отводе оккупационных войск из Херсона, однако ожидает информации о развитии событий на земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга .

"Мы слышали заявления, но мы, конечно, будем ждать, чтобы увидеть, что действительно будет происходить на земле", - сказал он.

Столтенберг напомнил, что россияне сначала вышли из северной части Украины и части Харьковской области, сейчас украинские защитники шаг за шагом выбивают оккупантов из Херсонской области.