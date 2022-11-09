В НАТО отреагировали на заявления России о выходе из Херсона

НАТО осведомлено о заявлениях российского командования об отводе оккупационных войск из Херсона, однако ожидает информации о развитии событий на земле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"Мы слышали заявления, но мы, конечно, будем ждать, чтобы увидеть, что действительно будет происходить на земле", - сказал он.
Столтенберг напомнил, что россияне сначала вышли из северной части Украины и части Харьковской области, сейчас украинские защитники шаг за шагом выбивают оккупантов из Херсонской области.
Напомним, командование РФ заявило о намерениях вывести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра.
При этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.
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