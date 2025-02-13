У НАТО відреагували на заяви глави Пентагону щодо членства України в Альянсі

Він зазначив, що рішення про вступ України до НАТО буде ухвалено, коли настане відповідний час і коли буде проведено необхідні реформи. Позиція з цього питання не змінювалася.

"Вчорашня дискусія (заяви Гегсета, - ред.) була дуже чітко пов'язана з цим. Отже, членство в НАТО - це не обов'язково те, про що слід вести переговори з Росією", - додав чиновник.

За його словами, заява міністра оборони США не суперечить і не виключає членства України в НАТО в "певний час". Гегсет мав на увазі, що вступ України до Альянсу "не є частиною переговорів" між українською, американською та російською владою.

Він запевнив, що підтримка України з боку НАТО триватиме, усі відповідні натовські структури продовжують свою роботу за попереднім планом.