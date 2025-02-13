У НАТО відреагували на заяви глави Пентагону щодо членства України в Альянсі

Заяви глави Пентагону Піта Гегсета не виключають членства України в НАТО в майбутньому. Йдеться про те, що питання євроатлантичної інтеграції не буде частиною перемовин Києва, Вашингтона та Москви.
Про це журналістам на умовах анонімності повідомив чиновник НАТО, передає кореспондент РБК-Україна.
Він зазначив, що рішення про вступ України до НАТО буде ухвалено, коли настане відповідний час і коли буде проведено необхідні реформи. Позиція з цього питання не змінювалася.
"Вчорашня дискусія (заяви Гегсета, - ред.) була дуже чітко пов'язана з цим. Отже, членство в НАТО - це не обов'язково те, про що слід вести переговори з Росією", - додав чиновник.
За його словами, заява міністра оборони США не суперечить і не виключає членства України в НАТО в "певний час". Гегсет мав на увазі, що вступ України до Альянсу "не є частиною переговорів" між українською, американською та російською владою.
Він запевнив, що підтримка України з боку НАТО триватиме, усі відповідні натовські структури продовжують свою роботу за попереднім планом.
Нагадаємо, вчора, 12 лютого, міністр оборони США Піт Гегсет під час засідання у форматі "Рамштайн" заявив про те, що США не вважають вступ України до НАТО "реалістичним" результатом мирних переговорів.
Після цього президент США Дональд Трамп підтвердив, що вважає членство України в НАТО малоймовірним або непрактичним.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував такі заяви, назвавши їх "поступками Росії ще до початку переговорів".
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