В НАТО отреагировали на заявления главы Пентагона по членству Украины в Альянсе

Он отметил, что решение о вступлении Украины в НАТО будет принято, когда наступит соответствующее время и когда будут проведены необходимые реформы. Позиция по этому вопросу не менялась.

"Вчерашняя дискуссия (заявления Хегсета, - ред.) была очень четко связана с этим. Итак, членство в НАТО - это не обязательно то, о чем следует вести переговоры с Россией", - добавил чиновник.

По его словам, заявление министра обороны США не противоречит и не исключает членства Украины в НАТО в “определенное время”. Хегсет имел в виду, что вступление Украины в Альянс “не является частью переговоров” между украинскими, американскими и российскими властями.

Он заверил, что поддержка Украины со стороны НАТО будет продолжаться, все соответствующие натовские структуры продолжают свою работу по предварительному плану.