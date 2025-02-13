В НАТО отреагировали на заявления главы Пентагона по членству Украины в Альянсе

Заявления главы Пентагона Пита Хегсета не исключают членства Украины в НАТО в будущем. Речь о том, что вопрос евроатлантической интеграции не будет частью переговоров Киева, Вашингтона и Москвы.
Об этом журналистам на условиях анонимности сообщил чиновник НАТО, передает корреспондент РБК-Украина.
Он отметил, что решение о вступлении Украины в НАТО будет принято, когда наступит соответствующее время и когда будут проведены необходимые реформы. Позиция по этому вопросу не менялась.
"Вчерашняя дискуссия (заявления Хегсета, - ред.) была очень четко связана с этим. Итак, членство в НАТО - это не обязательно то, о чем следует вести переговоры с Россией", - добавил чиновник.
По его словам, заявление министра обороны США не противоречит и не исключает членства Украины в НАТО в “определенное время”. Хегсет имел в виду, что вступление Украины в Альянс “не является частью переговоров” между украинскими, американскими и российскими властями.
Он заверил, что поддержка Украины со стороны НАТО будет продолжаться, все соответствующие натовские структуры продолжают свою работу по предварительному плану.
Напомним, вчера, 12 февраля, министр обороны США Пит Хегсет в ходе заседания в формате "Рамштайн" заявил о том, что США не считают вступление Украины в НАТО "реалистичным" результатом мирных переговоров.
После этого президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает членство Украины в НАТО маловероятным или непрактичным.
Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал такие заявления, назвав их "уступками России еще до начала переговоров".
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