В НАТО відреагували на уламки "Шахедів" у Румунії

НАТО після падіння російських "Шахедів" на території Румунії звинуватило РФ у "безвідповідальності". Але "жодних ознак" того, що Росія навмисно атакувала Румунію в альянсі не побачили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , яке цитує речника Альянсу.

У НАТО не бачать "жодних ознак" того, що Росія навмисно атакувала Румунію "Шахедами". Водночас цей інцидент вказує на "безвідповідальні і потенційно небезпечні" випадки вторгнення російських безпілотників у повітряний простір члена Альянсу.

"Хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", - заявив речник.

Північноатлантичний альянс протягом останніх днів посилив заходи моніторингу й спостереження, у тому ж числі й повітряне патрулювання.

Нічний напад на Україну

У ніч на 25 липня російські терористи здійснили атаку на Україну за допомогою ударних безпілотників типу Shahed. Загалом ворог використав 38 БпЛА, спрямованих на кілька напрямків, включаючи південь Одеської області та центральні регіони України.

Під час відбиття атаки протиповітряна оборона (ППО) знищила 25 ударних безпілотників. Три "Шахеди" перетнули державний кордон з Румунією і були втрачені.

Пізніше голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Румунії Лумініца Одобеску підтвердила інформацію щодо виявлення уламків БпЛА на території її країни.