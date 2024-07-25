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В НАТО отреагировали на обломки "Шахедов" в Румынии

Четверг 25 июля 2024 18:24
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В НАТО отреагировали на обломки "Шахедов" в Румынии Фото: в НАТО отреагировали на обломки "Шахедов" в Румынии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 25 июля, после ночного обстрела России в Румынии обнаружили обломки "Шахедов". В НАТО обвинили страну-террориста в "безответственности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , которую цитирует спикер Альянса.

В НАТО не видят "никаких признаков" того, что Россия намеренно атаковала Румынию "Шахедами". В то же время этот инцидент указывает на "безответственные и потенциально опасные" случаи вторжения российских беспилотников в воздушное пространство члена Альянса.

"Хотя НАТО не имеет информации, которая бы указывала на умышленное нападение России на территорию Альянса, эти действия являются безответственными и потенциально опасными», - заявил спикер.

Североатлантический альянс в течение последних дней усилил меры мониторинга и наблюдения, в том числе и воздушное патрулирование.

Ночное нападение на Украину

В ночь на 25 июля российские террористы совершили атаку на Украину с помощью ударных беспилотников типа Shahed. В общем враг использовал 38 БпЛА, направленных на несколько направлений, включая юг Одесской области и центральные регионы Украины.

Во время отражения атаки противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 25 ударных беспилотников. Три "Шахеда" пересекли государственную границу с Румынией и были потеряны.

Позже глава Министерства иностранных дел (МИД) Румынии Луминица Одобеску подтвердила информацию об обнаружении обломков БпЛА на территории ее страны.

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