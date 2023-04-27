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В НАТО відреагували на розмову Зеленського і Сі Цзіньпіня

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В НАТО вітають переговори президента України Володимира Зеленського і китайського лідера Сі Цзіньпіня. Проте Пекін ще досі не засудив російське вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова генсека НАТО Єнса Столтенберга на прес-конференції в Люксембурзі.

додав, що союзники по НАТО висловили рішучу підтримку мирного плану президента Зеленського, який включає, повну повагу до територіальної цілісності України.

Нагадаємо, вчора, вперше з початку повномасштабного вторгнення Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Також зазначимо, що Сі Цзіньпінь заявив в розмові із Зеленським, що Китай зробить все можливе для найскорішого припинення вогню.

Додамо, сьогодні, у Путіна відреагували на розмову Зеленського і Сі Цзіньпіня.

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Володимир ЗеленськийНАТОСи Цзиньпинь