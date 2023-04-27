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В НАТО отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпиня

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В НАТО приветствуют переговоры президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпиня. Однако Пекин до сих пор не осудил российское вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции в Люксембурге.

добавил, что союзники по НАТО выразили решительную поддержку мирного плана президента Зеленского, включающего, полное уважение к территориальной целостности Украины.

Напомним, вчера впервые с начала полномасштабного вторжения Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпинем.

Также отметим, что Си Цзиньпинь заявил в разговоре с Зеленским, что Китай сделает все возможное для скорейшего прекращения огня.

Добавим, сегодня у Путина отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпиня.

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Владимир ЗеленскийНАТОСи Цзиньпинь