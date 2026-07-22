У НАТО відреагували на призначення Драпатого новим головкомом ЗСУ
Стратегія підтримки України з боку НАТО залишається непохитною, а у військовій співпраці після призначення Михайла Драпатого головкомом змін не передбачається.
Про це заявив радник голови Військового комітету НАТО з питань зв'язків із громадськістю та стратегічних комунікацій Джованні Галофоро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Представник Альянсу наголосив, що кадрові ротації на вищих військових посадах є постійним та звичайним процесом. За його словами, зміна керівництва ЗСУ не вплине на рівень взаємодії між сторонами.
"Звісно, жодних змін у співпраці між військовими не передбачається, оскільки ротації на посадах відбуваються постійно, а стратегія підтримки з боку Альянсу є чіткою та непохитною", - підкреслив Галофоро.
Джованні Галофоро зауважив, що особисто поки не мав нагоди зустрітися з новим головнокомандувачем ЗСУ.
Він додав, що очікує на особисту зустріч із генерал-майором Михайлом Драпатим.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.
Крім того, т.в.о. міністра оборони Євгеній Хмара зустрівся із Михайлом Драпатим. Вони обговорили подальші кроки для примушення Росії до довгострокового миру на умовах України.
РБК-Україна також повідомляло, яке майбутнє чекає на ексголовкома ЗСУ Олександра Сирського та ексначальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова після відставки.