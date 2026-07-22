У НАТО відреагували на призначення Драпатого новим головкомом ЗСУ

Стратегія підтримки України з боку НАТО залишається непохитною, а у військовій співпраці після призначення Михайла Драпатого головкомом змін не передбачається.

Про це заявив радник голови Військового комітету НАТО з питань зв'язків із громадськістю та стратегічних комунікацій Джованні Галофоро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Представник Альянсу наголосив, що кадрові ротації на вищих військових посадах є постійним та звичайним процесом. За його словами, зміна керівництва ЗСУ не вплине на рівень взаємодії між сторонами.

"Звісно, жодних змін у співпраці між військовими не передбачається, оскільки ротації на посадах відбуваються постійно, а стратегія підтримки з боку Альянсу є чіткою та непохитною", - підкреслив Галофоро.

Джованні Галофоро зауважив, що особисто поки не мав нагоди зустрітися з новим головнокомандувачем ЗСУ.

Він додав, що очікує на особисту зустріч із генерал-майором Михайлом Драпатим.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.