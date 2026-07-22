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В НАТО отреагировали на назначение Драпатого новым главкомом ВСУ

17:25 22.07.2026 Ср
1 мин
Допускают ли в Альянсе изменения в сотрудничестве между военными?
aimg Валерий Ульяненко
В НАТО отреагировали на назначение Драпатого новым главкомом ВСУ Фото: Михаил Драпатый (facebook.com_zelenskyy.official)
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Стратегия поддержки Украины со стороны НАТО остается непоколебимой, а в военном сотрудничестве после назначения Михаила Драпатого главкомом изменений не предусматривается.

Об этом заявил советник главы Военного комитета НАТО по связям с общественностью и стратегических коммуникаций Джованни Галофоро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Представитель Альянса подчеркнул, что кадровые ротации на высших военных должностях являются постоянным и обычным процессом. По его словам, смена руководства ВСУ не повлияет на уровень взаимодействия между сторонами.

"Конечно, никаких изменений в сотрудничестве между военными не предусматривается, поскольку ротации на должностях происходят постоянно, а стратегия поддержки со стороны Альянса четкая и непоколебимая", - подчеркнул Галофоро.

Джованни Галофоро заметил, что лично пока не имел возможности встретиться с новым главнокомандующим ВСУ.

Он добавил, что ожидает личной встречи с генерал-майором Михаилом Драпатым.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.

Кроме того, врио министра обороны Евгений Хмара встретился с Михаилом Драпатым. Они обсудили дальнейшие шаги по принуждению России к долгосрочному миру на условиях Украины.

РБК-Украина также сообщало, какое будущее ждет эксголовкома ВСУ Александра Сырского и эксначальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова после отставки.

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