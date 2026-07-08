Країни НАТО виділять Україні щонайменше 140 млрд євро на два роки: куди підуть гроші

НАТО надасть Україні нову військову допомогу

Країни НАТО обіцяють виділити 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання для України у 2026 році.

"Союзники підтверджують свої суверенні зобов'язання підтримувати щонайменше еквівалентний рівень у 2027 році", - йдеться у декларації.

Україна робить свій внесок у трансатлантичну безпеку, і партнери єдині у своїй "непохитній підтримці України "у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності", зазначається у документі.

Європейські союзники та Канада зараз фінансують переважну більшість допомоги Україні. Це відбувається через через двосторонні та багатосторонні інструменти у сфері безпеки, зазначили у документі.

Також члени Альянсу привітали рішення ЄС надати Україні багаторічне фінансування через позику на суму 90 млрд євро.

Що ще вирішили на саміті НАТО

Сьогодні в Анкарі країни Альянсу оголосили нові закупівлі на суму 50 мільярдів доларів США.

"Зобов’язуємося розширювати колективні виробничі потужності і співпрацю з промисловістю з метою прискорення інновацій", - зазначено у декларації.

Також країни НАТО домовилися максимально розширити обсяги оборонно-промислового виробництва і співпраці в галузі виробництва зброї.

В які напрямки оборонки інвестуватимуть

Учасники саміту заявили про такі напрямки вкладення коштів: