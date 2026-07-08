Країни НАТО виділять Україні щонайменше 140 млрд євро на два роки: куди підуть гроші

Країни НАТО оголосили своє рішення щодо підтримки України на саміті в Анкарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на підсумкову декларацію саміту НАТО в Анкарі.
Країни НАТО обіцяють виділити 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання для України у 2026 році.
"Союзники підтверджують свої суверенні зобов'язання підтримувати щонайменше еквівалентний рівень у 2027 році", - йдеться у декларації.
Україна робить свій внесок у трансатлантичну безпеку, і партнери єдині у своїй "непохитній підтримці України "у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності", зазначається у документі.
Європейські союзники та Канада зараз фінансують переважну більшість допомоги Україні. Це відбувається через через двосторонні та багатосторонні інструменти у сфері безпеки, зазначили у документі.
Також члени Альянсу привітали рішення ЄС надати Україні багаторічне фінансування через позику на суму 90 млрд євро.
Сьогодні в Анкарі країни Альянсу оголосили нові закупівлі на суму 50 мільярдів доларів США.
"Зобов’язуємося розширювати колективні виробничі потужності і співпрацю з промисловістю з метою прискорення інновацій", - зазначено у декларації.
Також країни НАТО домовилися максимально розширити обсяги оборонно-промислового виробництва і співпраці в галузі виробництва зброї.
Учасники саміту заявили про такі напрямки вкладення коштів:
Президент США Дональд Трамп на саміті НАТО в Анкарі заявив про хід роботи над мирною угодою щодо війни в Україні. Про це він говорив на зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським.
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив на полях саміту НАТО в Анкарі про важливі переговори. Україна домовляється з міжнародними партнерами щодо отримання ліцензій на виробництво ЗРК Patriot.