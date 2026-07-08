Страны НАТО выделят Украине минимум 140 млрд евро на два года: куда пойдут деньги

НАТО предоставит Украине новую военную помощь

Страны НАТО обещают выделить 70 миллиардов евро на военное оборудование, помощь и обучение для Украины в 2026 году.

"Союзники подтверждают свои суверенные обязательства поддерживать как минимум эквивалентный уровень в 2027 году", - говорится в декларации.

Украина вносит свой вклад в трансатлантическую безопасность, и партнеры едины в своей "непреклонной поддержке Украины" в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности", отмечается в документе.

Европейские союзники и Канада сейчас финансируют большую часть помощи Украине. Это происходит через двусторонние и многосторонние инструменты в сфере безопасности, отметили в документе.

Также члены Альянса приветствовали решение ЕС предоставить Украине многолетнее финансирование из-за займа на сумму 90 млрд евро.

Что еще решили на саммите НАТО

Сегодня в Анкаре страны Альянса объявили новые закупки на сумму 50 миллиардов долларов США.

"Обязуемся расширять коллективные производственные мощности и сотрудничество с промышленностью в целях ускорения инноваций", - говорится в декларации.

Также НАТО договорилась максимально расширить объемы оборонно-промышленного производства и сотрудничества в области производства оружия.

В какие направления оборонки будут инвестировать

Участники саммита заявили о таких направлениях вложения средств: