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Новый министр обороны назвал недостижимой скорую адаптацию ВСУ к стандартам НАТО

Новости » Политика     11.03.2020 - 13:59
Новый министр обороны назвал недостижимой скорую адаптацию ВСУ к стандартам НАТО
Фото: Андрей Таран (mil.gov.ua)

Таран назвал приоритеты реформирования военной сферы

Адаптация Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО является недостижимой целью в ближайшее время. Об этом заявил новый министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

По словам Тарана, приоритетом реформирования военной сферы является внедрение стандартов Альянса в ВСУ.

"Учитывая наши реалии, главной задачей Министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели - полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, должна быть вполне реальная цель - максимальное обеспечение способности Вооруженных сил Украины взаимодействовать с силами Альянса", - заявил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать заседания Совета Украина-НАТО, пока Киев не восстановит права национальных меньшинств. Речь идет о возможности венгерскому меньшинству Закарпатья получать образование в украинских школах на венгерском языке.

До этого в Кабинете министров Украины заявляли, что Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями.

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Новости Украины НАТОМинистерство обороны РФАндрей Таран
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