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НАТО рассмотрит возможность дополнительной поддержки Украины

Новости » Политика     27.03.2020 - 17:30
НАТО рассмотрит возможность дополнительной поддержки Украины
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Из-за пандемии перенесли заседание Совета НАТО с участием Украины

Североатлантический альянс НАТО рассмотрит возможность дополнительной поддержки Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Последний сообщил, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку Украины в рамках Комплексного пакета помощи.

Также сообщается, что из-за пандемии коронавируса перенесено заседание Совета НАТО с участием Украины и Грузии. Стороны также обменялись мнениями относительно последних деструктивных шагов России, в том числе о запрете гражданам Украины владеть земельными участками в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее новый министр обороны Андрей Таран назвал недостижимой скорую адаптацию Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО. Вместо этого приоритетом в интеграции он назвал максимальное обеспечение способности украинской армии взаимодействовать с силами Альянса.

Ранее также Столтенберг оценил влияние коронавируса на боеспособность НАТО.

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