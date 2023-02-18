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НАТО такого не постачає. Столтенберг відкинув надання фосфорних та касетних бомб Україні

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не дають деяких видів зброї. Зокрема це стосується фосфорних та касетних бомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

У відповідь на прохання міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, який попросив західні країни надати ЗСУ фосфорні та касетні боєприпаси, Столтенберг наголосив, що ці види зброї НАТО не надає.

"НАТО не рекомендувало і не постачало ці види зброї. Ми постачаємо артилерію та інші види озброєнь, але не касетні бомби", - сказав генсек.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, в американського президента Джо Байдена не розглядають український запит на касетні бомби.

Проте раніше ми повідомляли, що Естонія запросила у Німеччини дозвіл на постачання в Україну касетних боєприпасів.

Тим часом російські війська активно використовують заборонені в Європі боєприпаси.

В Грудні окупанти обстріляли Херсон фосфорними бомбами, а до того росіяни обстріляли Криворізький район касетними бомбами.

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