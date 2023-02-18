НАТО такого не постачає. Столтенберг відкинув надання фосфорних та касетних бомб Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не дають деяких видів зброї. Зокрема це стосується фосфорних та касетних бомб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.
У відповідь на прохання міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, який попросив західні країни надати ЗСУ фосфорні та касетні боєприпаси, Столтенберг наголосив, що ці види зброї НАТО не надає.
"НАТО не рекомендувало і не постачало ці види зброї. Ми постачаємо артилерію та інші види озброєнь, але не касетні бомби", - сказав генсек.
Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, в американського президента Джо Байдена не розглядають український запит на касетні бомби.
Проте раніше ми повідомляли, що Естонія запросила у Німеччини дозвіл на постачання в Україну касетних боєприпасів.
Тим часом російські війська активно використовують заборонені в Європі боєприпаси.
В Грудні окупанти обстріляли Херсон фосфорними бомбами, а до того росіяни обстріляли Криворізький район касетними бомбами.
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